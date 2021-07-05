ByteDance начала продавать ИИ-алгоритмы TikTok другим компаниям

Компания ByteDance, владеющая популярной социальной сетью TikTok, открыла дочернее предприятие BytePlus. Оно займётся продажей алгоритмов искусственного интеллекта, стоящего за работой сервиса, владельцам всевозможных сторонних платформ — от торговых до игровых.

theverge.com

По данным сайта BytePlus, в число клиентов уже входят американское фэшн-приложение Goat, сингапурский сайт для туристов WeGo, индонезийское торговое приложение Chilibeli и индийская игровая платформа GamesApp.

Алгоритм TikTok во многом предопределил популярность социального сервиса. То, как именно пользователь взаимодействует с платформой, влияет на видео, которые будут предлагаться ему в дальнейшем — учитывается не только то, какие видео понравились пользователю, но и какой контент он комментирует или даже создаёт, информация вроде подписей, субтитров и хештегов, а также всевозможные настройки профиля — вплоть до местоположения пользователя, языковых предпочтений и даже применяемого для просмотра устройства.

BytePlus предлагает покупателям приобрести доступ к алгоритму подбора рекомендаций и персонализировать их для своих приложений и клиентов. Дополнительно компания обеспечивает систему машинного автоматического перевода речи и текста и применение видеоэффектов в режиме реального времени, а также инструменты для анализа данных.

В последние полтора года компания ByteDance и её сервис TikTok попали в число компаний, на которых распространялись санкции, введённые администрацией бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump), желавшего в идеале вообще устранить китайское ПО из американских магазинов приложений. Несмотря на то, что его преемник Джо Байден (Joe Biden) представляет другие политические силы, значительную часть ограничений в отношении компаний из КНР он оставил в силе. Тем не менее, даже под давлением Трампа и его команды, аудитория TikTok в прошлом году достигла 100 миллионов пользователей только в США .



