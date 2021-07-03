В Грузии зафиксировали кибератаку на сайт записи на прививку против ковида

Полиция Грузии начала расследование по факту кибератаки на портал регистрации для вакцинации против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться 3 июля в 12:00, однако этого не произошло - утром специальная платформа МОЗ была отключена. Позже ведомство заявило, что задержка связана с массированной кибератакой, которой подверглась платформа.

В Минздраве Грузии обещают устранить проблему в ближайшее время.

МВД возбудило дело по статьям 285 и 286 Уголовного кодекса Грузии "незаконное использование компьютерных данных и компьютерных систем", а также "посягательство на компьютерные данные и компьютерную систему".

Напомним, ранее около 200 американских компаний пострадали от кибератаки, которую связывают с роSSийскими хакерами. Атака произошла в пятницу, 2 июля, когда компании в США закрылись на длинные выходные из-за празднования Дня независимости.

В тот же день хакеры парализовали работу сети супермаркетов в Швеции.