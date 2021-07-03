В Грузии зафиксировали кибератаку на сайт записи на прививку против ковида
Утром специальная платформа МОЗ была отключена.
Полиция Грузии начала расследование по факту кибератаки на портал регистрации для вакцинации против коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться 3 июля в 12:00, однако этого не произошло - утром специальная платформа МОЗ была отключена. Позже ведомство заявило, что задержка связана с массированной кибератакой, которой подверглась платформа.
В Минздраве Грузии обещают устранить проблему в ближайшее время.
МВД возбудило дело по статьям 285 и 286 Уголовного кодекса Грузии "незаконное использование компьютерных данных и компьютерных систем", а также "посягательство на компьютерные данные и компьютерную систему".
Напомним, ранее около 200 американских компаний пострадали от кибератаки, которую связывают с роSSийскими хакерами. Атака произошла в пятницу, 2 июля, когда компании в США закрылись на длинные выходные из-за празднования Дня независимости.
В тот же день хакеры парализовали работу сети супермаркетов в Швеции.