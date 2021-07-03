Хакеры парализовали работу сети супермаркетов в Швеции

Кибератака произошла на фоне роста в мире атак с применением так называемых вирусов-вымогателей.

Хакеры парализовали работу сети супермаркетов в Швеции
Фото: adviser.ru

Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции Coop Sweden подверглась хакерской атаке и была вынуждена приостановить обслуживание в 800 магазинах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на западные СМИ.

"Один из наших субподрядчиков подвергся нападению, и поэтому наши кассы больше не работают", - говорится в заявлении Coop Sweden.

Атака началась в пятницу вечером.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее открыться", - пообещали в компании.

Как хакерам удалось завладеть доступом к кассам, не сообщается. СМИ отмечают, что атака произошла на фоне роста во всем мире хакерских атак с применением так называемых вирусов-вымогателей.

Напомним, ранее около 200 американских компаний пострадали от кибер-атаки, которую связывают с роSSийскими хакерами. Атака произошла в пятницу, 2 июля, когда компании в США закрылись на длинные выходные из-за празднования Дня независимости.

В апреле США открыто обвинили Службу внешней разведки РоSSии в прошлогодней кибер-атаке, когда вредоносный код спрятали в обновлении программного обеспечения SolarWinds. Операцию осуществила хакерская группировка СВР РФ, известная как APT 29 Cozy Bear и The Dukes.

SolarWinds признала факт взлома в декабре 2020 года, отметив, что хакеры "работали на иностранное государство". Позже Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что за атакой стоит хакерская группа APT29 (также известная как Cozy Bear), которая работает на Службу внешней разведки РоSSии.

РоSSийские власти отвергли обвинения.

7 мая американская энергетическая компания Colonial Pipeline, которая является оператором крупнейшего в США бензинопровода, признала, что стала жертвой хакерской атаки.

Комментируя инцидент, президент США Джо Байден связал злоумышленников с РФ. 16 июня, во время встречи с Байденом президент РФ Владимир Путин заявил, что хакерские атаки на США поступали с территории Штатов, а не РоSSии.

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