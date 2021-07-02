Сотрудник МТСБУ попался на продаже видео с камер наблюдения в Киеве

Стоимость «услуг» составляла от 100 долларов США.

Сотрудник МТСБУ попался на продаже видео с камер наблюдения в Киеве
Фото: LB.ua

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении сотруднику Моторного (транспортного) страхового бюро Украины. Его обвиняют в продаже видео с камер наблюдения в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Специалист имея право доступа к информационно-телекоммуникационной системе «Комплексная система видеонаблюдения города Киева», вступил в сговор с группой лиц и регулярно за вознаграждение сбывал им информацию из базы данных «Безопасная столица». Информация о перемещении транспортных средств по г. Киеву и установление их местонахождения по номерам, сбывалась заинтересованным лицам через мессенджер Telegram. Стоимость «услуг» составляла от 100 долларов США", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминировали ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в информационно-телекоммуникационной системе) Уголовного кодекса.

Напомним, что камеры наблюдения в Киеве начали массово устанавливать в 2017 году.



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