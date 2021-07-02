Twitter тестирует новую функцию, которая позволит делиться твитами только с близкими друзьями
Twitter тестирует новую функцию, которая позволит делиться некоторыми твитами только с близкими друзьями. Тестируемая функция под названием «Trusted friends» (доверенные друзья) аналогична функции «Близкие друзья» в Instagram.
Instagram позволяет ограничивать публикации только кругом близких друзей, теперь и у Twitter некоторые твиты будут видны только тем, кому доверяешь.
Дизайнер Twitter Эндрю Кортер (Andrew Courter) поделился ранней концепцией этой функции, отметив: «Мы видим, вы все переключаете свои твиты с публичных на защищённые, манипулируя альтернативными аккаунтами. Было бы проще поговорить с кем хотите и когда захотите. С помощью „Доверенных друзей“ вы можете твитнуть группе по своему выбору. Возможно, вам также удастся сначала увидеть твиты доверенных друзей».
Согласно публикации Verge, Twitter, скорее всего, предложит переключатель, обеспечивающий пользователю возможность выбирать конкретную аудиторию, с которой он желает поделиться своим контентом. Используя ещё одну функцию под названием Facets (аспекты), которую тоже тестирует Twitter, пользователи смогут сортировать свои твиты по личным и профессиональным категориям.
Например, пользователь сможет отражать свою профессиональную идентичность, когда пишет в «Твиттере» на темы, связанные с работой, и личную тематику, которая больше подходит для друзей и семьи. Пользователи будут иметь возможность сделать «аспект» публичным или частным, а новые подписчики смогут выбирать, с какого ракурса они хотели бы видеть твиты.
Наконец, Кортер продемонстрировал новую концепцию фильтрации ответов, позволяющую пользователям выбирать определённые слова или фразы, «которые они предпочитают не видеть». В случае, если пользователь, который отвечает или упоминает этого пользователя, попытается использовать одно из этих слов или фраз, Twitter сообщит ему, что слова идут вразрез с предпочтениями этого человека.
Кортер отметил, что все эти функции по-прежнему являются лишь идеями и, возможно, их никогда не запустят.