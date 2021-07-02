Twitter тестирует новую функцию, которая позволит делиться твитами только с близкими друзьями

Twitter тестирует новую функцию, которая позволит делиться некоторыми твитами только с близкими друзьями. Тестируемая функция под названием «Trusted friends» (доверенные друзья) аналогична функции «Близкие друзья» в Instagram.

Instagram позволяет ограничивать публикации только кругом близких друзей, теперь и у Twitter некоторые твиты будут видны только тем, кому доверяешь.

Дизайнер Twitter Эндрю Кортер (Andrew Courter) поделился ранней концепцией этой функции, отметив: «Мы видим, вы все переключаете свои твиты с публичных на защищённые, манипулируя альтернативными аккаунтами. Было бы проще поговорить с кем хотите и когда захотите. С помощью „Доверенных друзей“ вы можете твитнуть группе по своему выбору. Возможно, вам также удастся сначала увидеть твиты доверенных друзей».

Согласно публикации Verge, Twitter , скорее всего, предложит переключатель, обеспечивающий пользователю возможность выбирать конкретную аудиторию, с которой он желает поделиться своим контентом. Используя ещё одну функцию под названием Facets (аспекты), которую тоже тестирует Twitter , пользователи смогут сортировать свои твиты по личным и профессиональным категориям.

Например, пользователь сможет отражать свою профессиональную идентичность, когда пишет в «Твиттере» на темы, связанные с работой, и личную тематику, которая больше подходит для друзей и семьи. Пользователи будут иметь возможность сделать «аспект» публичным или частным, а новые подписчики смогут выбирать, с какого ракурса они хотели бы видеть твиты.

Наконец, Кортер продемонстрировал новую концепцию фильтрации ответов, позволяющую пользователям выбирать определённые слова или фразы, «которые они предпочитают не видеть». В случае, если пользователь, который отвечает или упоминает этого пользователя, попытается использовать одно из этих слов или фраз, Twitter сообщит ему, что слова идут вразрез с предпочтениями этого человека.

Кортер отметил, что все эти функции по-прежнему являются лишь идеями и, возможно, их никогда не запустят.



