Создатель интернета продал его оригинальный код за $5,4 млн

Полученные на аукционе средства пойдут на благотворительные цели, которые определит Тим Бернерс-Ли.

Создатель интернета продал его оригинальный код за $5,4 млн
Тім Бернерс-Лі
Фото: Вікіпедія

Изобретатель интернета сэр Тим Бернерс-Ли продал на аукционе Sotheby's оригинальный код, с помощью которого он когда-то создал "Всемирную паутину".

Неизвестный покупатель заплатил 5,4 млн долларов за программу, которая продается как NFT (non-fungible token, "невзаимозаменяемый токен"), передает ВВС.

Аукцион продолжался несколько дней. Он начался 23 июня со стартовой цены в 1000 долларов. Стоимость объекта постоянно росла, и в течение последнего дня торгов, 30 июня, самой высокой долгое время была цена 3,5 млн.

Однако за 15 минут до окончания аукциона цена NFT начала расти и выросла еще почти на два миллиона долларов.

NFT - это уникальный цифровой сертификат, который подтверждает право собственности его владельца на тот или иной файл.

Согласно заявлению аукционного дома Sotheby's, полученные от продажи средства пойдут на благотворительные цели, которые определит Тим Бернерс-Ли.

На продажу выставили один NFT на четыре объекта (всего около 10 тысяч строк кода):

  • Оригинальные файлы кода, разработанного для проекта Бернерс-Ли с указанием времени создания.
  • Его письмо о том, какой была работа.
  • "Анимационная визуализация" кода.
  • Цифровой постер с кодом, созданный лично Бернерс-Ли.

Лот, предложенный изобретателем интернета, стал одним из самых дорогих NFT в истории.

Ранее основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в этой социальной сети почти за 3 млн долларов.

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