В атаке на сетевые хранилища WD хакеры пользовались системным скриптом, в котором была удалена проверка пароля

На прошлой неделе владельцы сетевых хранилищ Western Digital My Book Live столкнулись с атакой вредоносного программного обеспечения, которое сбрасывает до заводских настройки устройства, уничтожая в большинстве случаев хранящиеся на нём пользовательские данные. Теперь же стало известно, что хакеры использовали уязвимость нулевого дня, эксплуатация которой позволяет удалённо сбросить настройки упомянутых сетевых хранилищ до заводских.

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Эта уязвимость примечательна тем, что с её помощью злоумышленники без особого труда смогли уничтожить петабайты пользовательских данных. Ещё более примечательно то, что разработчики WD по неизвестным причинам избавились от функции проверки имени пользователя и пароля при выполнении команды на сброс настроек. Недокументированная уязвимость находится в файле прошивки system_factory_restore, который содержит в себе сценарий PHP для сброса настроек до заводских с полным удалением хранящихся данных.

Обычно для выполнения команды на сброс настроек требуется подтверждение данного действия паролем. В этом случае ввод пароля является гарантией, что настройки подключённого к интернету устройства не будут сброшены удалённо злоумышленником. В упомянутом файле сценария содержатся пять строк кода, которые отвечают за вывод запроса на подтверждение сброса настроек паролем. Однако по неизвестным причинам эта часть кода оказалась закомментирована разработчиками.

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Информация о недокументированной уязвимости появилась через несколько дней после атаки вредоносного ПО . Ранее WD объявила о том, что для сброса настроек сетевых хранилищ хакеры использовали старую уязвимость CVE-2018-18472, которая позволяет осуществить удалённое выполнение кода. Хотя об этой уязвимости стало известно ещё в 2018 году, WD так и не исправила её, поскольку поддержка устройств My Book Live была прекращена за несколько лет до этого.

В WD прокомментировали, что по крайней мере в некоторых случаях хакеры использовали для атаки на My Book Live уязвимость CVE-2018-18472, а уже после этого эксплуатировали вторую уязвимость, которая позволяет сбросить настройки до заводских. Но это объяснение выглядит странным, поскольку после эксплуатации первой уязвимости злоумышленник уже имеет возможность удалённого выполнения любого кода, и в использовании второй уязвимости нет никакой необходимости.

Такое поведение может объясняться разве только действиями разных хакеров. Сначала неизвестный злоумышленник использовал уязвимость CVE-2018-18472 для получения контроля над устройствами и включения их в ботнет. А позднее конкурирующий хакер использовал неизвестную ранее уязвимость для удалённого сброса настроек, чтобы попытаться перехватить контроль над сетевыми хранилищами. Эта теория выглядит наиболее правдоподобной, поскольку другим способом объяснить поведение хакеров сложно.



