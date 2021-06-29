Известный сервис изучения языков Duolingo выходит на IPO

Американская компания Duolingo планирует выход на биржу. Необходимые для этого документы уже поданы. Об этом пишет Ain.ua со ссылкой на TechCrunch.

Фото: qha.com.ua

Детали выхода

Согласно сообщению, последняя оценка проекта составляет $2,4 млрд. Как пишет издание, для компании не должно составить труда превысить этот показатель во время IPO.

В рамках выхода на биржу Duolingo может привлечь около $100 млн. Ранее, во время нескольких раундов финансирования, компания привлекла $183 млн.

Фипоказатели компании

Сейчас компания прибыльная, особенно хорошо она показала себя в 2020 году: рост выручки на 129%. Так, за весь 2019-й компания показала выручку в $70,8 млн, а в 2020-ом — уже $161 млн.

За первый квартал 2021-о Duolingo показала выручку в $55 млн, что на 97% выше результатов за первый квартала предыдущего года.

Проект Duolingo в 2011 году основали Луис фон Ан и Сэверин Хакер. Сейчас в компании трудится 400 человек.