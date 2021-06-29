Известный сервис изучения языков Duolingo выходит на IPO

Американская компания Duolingo планирует выход на биржу. Необходимые для этого документы уже поданы. Об этом пишет Ain.ua со ссылкой на TechCrunch.

Известный сервис изучения языков Duolingo выходит на IPO
Фото: qha.com.ua

Детали выхода

Согласно сообщению, последняя оценка проекта составляет $2,4 млрд. Как пишет издание, для компании не должно составить труда превысить этот показатель во время IPO.

В рамках выхода на биржу Duolingo может привлечь около $100 млн. Ранее, во время нескольких раундов финансирования, компания привлекла $183 млн.

Фипоказатели компании

Сейчас компания прибыльная, особенно хорошо она показала себя в 2020 году: рост выручки на 129%. Так, за весь 2019-й компания показала выручку в $70,8 млн, а в 2020-ом — уже $161 млн.

За первый квартал 2021-о Duolingo показала выручку в $55 млн, что на 97% выше результатов за первый квартала предыдущего года.

Проект Duolingo в 2011 году основали Луис фон Ан и Сэверин Хакер. Сейчас в компании трудится 400 человек.

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