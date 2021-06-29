Капитализация Facebook впервые превысила $1 триллион

Акции Facebook выросли на 4,18%, до $355,64 по итогам торгов в понедельник, 28 июня. По данным биржевого сервиса Yahoo Finance, капитализация социальной сети составила $1,008 трлн. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Капитализация Facebook впервые превысила $1 триллион
Фото: delo.ua

Компании понадобилось 9 лет с момента IPO, чтобы достичь оценки более $1 трлн.

Причина роста

Reuters связывает резкий рост котировок с решением суда, который отклонил антитрастовый иск Федеральной торговой комиссии. Это дело могло привести к разделению бизнеса Facebook.

Консенсус-прогноз Refinitiv по бумагам Facebook составляет $386,26 на горизонте одного года — это более чем на 8% выше текущей цены. Из 34 аналитиков, опрошенных сервисом Tipranks, 29 дали рекомендацию «покупать», 4 — «держать» и только один — «продавать».

Торги на бирже

В понедельник, 28 июня, индекс Nasdaq Composite переписал исторический рекорд благодаря динамике IT-гигантов США — индикатор впервые в истории преодолел 14 пунктов. Его рост был обеспечен такими компаниями, как:

  • Apple (капитализация $2,25 трлн);
  • Amazon (капитализация $1,74 трлн);
  • Microsoft (капитализация $2,02 трлн);
  • NVIDIA (капитализация $498 млрд);
  • Facebook (капитализация $1,007 трлн).

Ралли бигтехов

Ралли бигтехов началось на прошлой неделе, тогда же капитализация Microsoft впервые превысила $2 трлн.

Как пишет агентство Reuters, в прошлую пятницу S&P 500 завершил лучшую неделю из последних двадцати благодаря двухпартийному соглашению о госинвестициях в инфраструктуру на сумму $1,2 трлн и снижению опасений по поводу более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.

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