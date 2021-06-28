Белорусский портал TUT.by убрал из открытого доступа сообщения за полтора года по обвинению в "экстремизме"
В редакции заявили, что соцсети остаются под контролем команды.
Белорусский оппозиционный портал TUT.by удалил сообщения за полтора года из-за обвинений в "экстремизме". Исчезли публикации за 2020 год и шесть месяцев 2021 года, сообщили на канале "TUT.by новости".
"Мы удалили публикации из-за дела об "экстремизме " из наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников", - отметили на канале TUT.by.
В редакции заявили, что соцсети остаются под контролем команды.
В TUT.by добавили, что некоторые посты скрытые, некоторые, которые нельзя было скрыть, - удалены.
Напомним, что одна из журналисток TUT.by Екатерина Борисевич полгода находилась в тюрьме за то, что рассказала о погибшем минском активисте Романе Бондаренко. Она написала, что в его крови не было обнаружено алкоголя, в то время как власти заявляли, что он был в нетрезвом состоянии.
Кроме этого, режим Лукашенко решил заблокировали спортивный сайт Sports.ru, соучредитель которого Дмитрий Навоша выражал поддержку TUT.by.
В мае TUT.by сообщил о потере связи с тремя сотрудниками - Алей Бурковской, Денисом Бурковским и Максимом Пушкиным. Они перестали выходить на связь примерно в 11:30 25 мая. Бурковская и Пушкин являются работниками SMM-отдела. После того, как 18 мая режим Александра Лукашенко решил заблокировать сайт TUT.by, соцсети являются основным каналом передачи информации. Одновременно с блокированием задержали нескольких журналистов. Оппозиционному медиа инкриминируют "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций", в частности, в материалах портала содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL ".