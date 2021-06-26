ГФС дважды направляла в адрес комитета ВР предложения по законному блокированию сайтов торговли контрафактом, - Мельник

Не определен нормативно и механизм контроля за почтовыми отправлениями подакцизных товаров.

ГФС дважды направляла в адрес комитета ВР предложения по законному блокированию сайтов торговли контрафактом, - Мельник
Фото: facebook/Вадим Мельник

Глава ГФС Вадим Мельник заявил, что закрытие сайтов, через которые осуществляется незаконная реализация подакцизных товаров, не будет эффективным, пока правоохранительные органы не будут иметь законодательного урегулирования этих вопросов. Об этом сообщает пресс служба ГФС. Таким образом глава ведомства отреагировал на публикацию в спецпроекте "Нет контрабанде», в рамках которого проводилось интервью с главой Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, пишет «Экономическая правда».

В интервью Гетманцев, в частности, заявил, что из-за нелегального рынка табака бюджет недополучает около 12 млрд грн.

"Поэтому для меня поступления в бюджет - единственный объективный показатель. Другой - мы должны забить в поиск соответствующий подакцизный товар в интернете и не найти его", - сказал нардеп.

"Было бы желание. Хотя я не говорю, что фискалы должны только блокировать сайты. Кстати, они их блокируют - около полсотни сайтов заблокированы по решению судов. То есть механизмы есть, было бы желание", - считает Гетманцев.

В то же время глава ГФС заявляет, что блокирование сайтов, незаконно торгующих подакцизом, законодательно не урегулировано.

"На сегодня вопросы прекращения деятельности веб-сайтов, через которые осуществляется незаконная реализация подакцизных товаров, а также привлечения к ответственности их держателей законодательно не урегулированы. Не определен нормативно и механизм контроля за почтовыми отправлениями подакцизных товаров", - сказал Мельник.

"Государственная фискальная служба по результатам практических наработок в рамках уголовных производств о прекращении работы веб-сайтов, через которые незаконно реализуется спирт, дважды направляла в адрес главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева предложения по рассмотрению возможностей урегулирования указанных проблемных вопросов на законодательном уровне", - добавил глава ГФС.

"Вместе с тем, системная работа подразделений ГФС о прекращении нелегального производства и реализации алкогольной продукции через розничные торговые точки, Интернет и через операторов почтовой связи дает положительный результат. В текущем году работниками ГФС из незаконного оборота изъято 1908 тонн спирта на сумму почти 350 млн грн и 498 тонн ликеро-водочных изделий на сумму 104 млн грн. Ликвидировано 55 незаконных производств спирта и алкоголя. На основании судебных решений заблокирована работа 121 веб-сайта, которые распространяли фальсифицированные спирт и ликеро-водочные изделия", - добавили в ГФС.

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