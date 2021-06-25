В США украинского хакера приговорили к 7 годам заключения

Суд в США приговорил украинского хакера Андрея Колпакова к семи годам тюремного заключения за участие в киберпреступной группировке, которая похитила данные миллионов кредитных и дебетовых карт в США .

Об этом сообщает Министерство юстиции США .

Суд также обязал 33-летнего Колпакова выплатить 2,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.

Мужчина признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в заговоре с целью компьютерного взлома, говорится в пресс-релизе Минюста США .

Как сообщало "Радио Свобода", Колпакова с двумя другими украинцами, обвиненными в участии в деятельности хакерской группы FIN7, арестовали в августе 2018 года. Колпаков, отмечают американские правоохранители, осуществлял координацию других хакеров.

Группировка FIN7 использовала тщательно составленные электронные письма, казавшиеся настоящими, и повторные звонки, чтобы обманывать работников гостиниц, казино, и ресторанов. Как только жертва открывала приложения к письмам, FIN7 использовали вредоносную программу обеспечения для доступа к финансовой информации, которая после продавалась или использовалась другим противозаконным способом.

За период своей деятельности хакеры похитили более 20 миллионов записей о карточках пользователей с более 6500 терминалов торговых точек более 3600 отдельных бизнесов. Жертвы злоумышленников, по некоторым оценкам, понесли убытки на более чем 1 млрд долларов.

Адвокат Колпакова сказал, что его подзащитный разочарован приговором, но уважает решение судьи.