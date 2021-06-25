Австралия будет штрафовать IT-гигантов и отправлять в тюрьму пользователей за неприемлемые посты

Скоро техногиганты вроде Google, Facebook и Twitter будут вынуждены оперативно удалять оскорбительные онлайн-посты — если не хотят пополнить бюджет Австралии крупными штрафами. Соответствующий закон принят властями страны.

Австралия будет штрафовать IT-гигантов и отправлять в тюрьму пользователей за неприемлемые посты

nypost.com

Новый закон «Билль об онлайн-безопасности» даёт право местным регуляторам пресекать преступления в киберпространстве, включая удаление угроз насилия, «домашнего» видео для взрослых, опубликованного в отместку бывшим партнёрам и просто оскорбительных постов в Сети.

Если посты не будут удалены в течение 24 часов, IT-платформам грозит штраф до 415 000 долларов. Ещё хуже придётся авторам неприемлемых текстов и другого контента — они могут отправиться в тюрьму на срок до 5 лет.

192-страничный закон был принят после расстрела в Новой Зеландии в 2019 году, в ходе которого вооружённый преступник убил 51 посетителя мечети, параллельно транслируя процесс в Facebook.

По словам представителя австралийского правительства Пола Флетчера (Paul Fletcher), новый закон позволяет стране пресекать «кибербуллинг» детей, токсичное онлайн-поведение, устранять другие вредоносные материалы и публикации интимного контента без согласия участников съёмки. Закон вступит в силу в течение 6 месяцев.

В Twitter уже заявили о всесторонней поддержке закона, в Google пока не дали комментариев, а Facebook ещё в феврале сообщал через своих представителей, что одобряет дополнительное регулирование в интернете, но опасается злоупотреблений со стороны властей.

Оппоненты, включая австралийскую «Партию зелёных», заявляют, что билль был принят слишком поспешно без необходимых дебатов, а по мнению правозащитной группы Electronic Frontiers Australia, местные органы, контролирующие электронную безопасность, получили слишком много власти.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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