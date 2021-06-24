Обновление безопасности Google Drive сделает недействительными ссылки на старые файлы

Многие старые материалы по ссылкам из Google Drive могут стать недоступными к середине сентября. Владелец сервиса заявил, что намерен выпустить обновление, позволяющее более безопасно делиться файлами.

engadget.com

После вступления обновлений в силу 13 сентября Drive добавит к генерируемым ссылкам специальные ключи ресурсов.

Системные администраторы должны будут решить до 23 июля, как обновление безопасности будет применяться в их организациях. Они могут выбрать их внедрение с ограничениями или даже отказаться от них совсем.

Обычные пользователи сервисов Google начнут получать оповещения об изменениях с 26 июля и должны будут принять аналогичные решения до 13 сентября. Они тоже смогут отказаться от обновлений, но в уведомлении Google даст знать, что такой выбор не рекомендован разработчиком. Компания советует не применять обновление только к ссылкам на файлы, выложенные в общий доступ.

Дополнительно Google намерена изменить систему адресации YouTube — в этом случае тоже могут пострадать старые ссылки. С 23 июля видео, отнесённые пользователем к категории «Доступ по ссылке» и загруженные до 2017 года, будут отнесены в категорию «Ограниченный доступ», если не предпринимать никаких действий. В этом случае их будет видеть только сам пользователь и выбранные им люди. От изменений можно будет отказаться до 23 июля, заполнив специальную форму или выложив эти видео в открытый доступ.



