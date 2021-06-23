Евросоюз проверит, не подыгрывает ли Google своим сервисам в рекламе в ущерб остальным

Евросоюз объявил о начале нового антимонопольного расследования, в ходе которого будет изучен рекламный бизнес Google. В рамках этого дела власти ЕС намерены выяснить, вредит ли американская компания конкуренции путём предоставления приоритета в рекламе собственным сервисам в ущерб конкурентам.

Евросоюз проверит, не подыгрывает ли Google своим сервисам в рекламе в ущерб остальным

Изображение: Reuters

Напомним, в прошлом году Google заработала на онлайн-рекламе около $147 млрд. Компания доминирует в этом сегменте и управляет инструментами, предназначенными для покупки и продажи рекламного контента, размещения рекламы и др. Помимо прочего, в ходе расследования будут рассмотрены механизмы, с помощью которых сторонние компании получают доступ к рекламным сервисам Google и соответствующей статистике.

«Google присутствует почти на всех уровнях цепочки поставок медийной интернет-рекламы. Мы обеспокоены тем, что Google усложнила возможность конкурировать в так называемом стеке рекламных технологий для сторонних компаний», — заявила глава Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager). Она также добавила, что Еврокомиссия изучит политику Google по отслеживанию пользователей, «чтобы убедиться, что она соответствует правилам честной конкуренции ЕС».

Стоит отметить, что новое антимонопольное расследование в отношении Google началось всего через несколько дней после того, как американская компания была оштрафована во Франции на €220 млн за злоупотребление своим доминирующим положение на рынке онлайн-рекламы. Google заявила о намерении продолжить конструктивное взаимодействие с Еврокомиссией, «чтобы ответить на интересующие ведомство вопросы и продемонстрировать преимущества своих продуктов европейским компаниям и потребителям».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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