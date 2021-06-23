Facebook запустил конкурента Clubhouse

Facebook запустил сервис аудиокомнат для общения Live Audio Rooms, который станет конкурентом приложении Clubhouse — пока им можно воспользоваться только в США. Об этом пишет ЭП со ссылкой на The Verge.

Facebook запустил конкурента Clubhouse
Фото: epravda.com.ua

Что известно о программе

Сначала возможность создавать комнаты появилась у публичных лиц с помощью приложения Facebook для iOS. В то же время, присоединиться к разговору возможно как с iOS, так и с Android.

Максимальное количество человек в комнате не установлено, в отличие от Clubhouse, однако одновременно разговаривать могут до 50 человек.

Также из дополнительных возможностей Facebook добавил транскрибирование видео — эта опция в аудиокомнатах от Twitter, однако не в Clubhouse. Кроме того приложение будет извещать пользователя, когда кто-то из их друзей присоединяется в комнату.

Комнаты будут как публичные, когда любой может присоединиться, так и частные, доступны только для членов группы.

Кроме аудиокомнат Facebook планирует запуск подкастов, которые пользователи смогут слушать через встроенный миниплеер. Автоматическое транскрибирование также добавят к подкастам, но несколько позже, в конце лета.

Напомним

Facebook — не первая компания, которая на волне популярности Clubhouse начала разрабатывать собственные аудиокомнаты. Так, накануне свой аналог Greenroom выпустил Spotify, более полугода назад Twitter запустил Spaces. Свои приложения представили и Reddit с Discord.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Телеканалы покидают Украину: провайдер заявил об их отключенииТелеканалы покидают Украину: провайдер заявил об их отключении
Женщины массово судятся с Pornhub из-за опубликованных видео с нимиЖенщины массово судятся с Pornhub из-за опубликованных видео с ними
В Китае закрывают последних легальных майнеров — власти Сычуани приказали прекратить добычу по всей провинцииВ Китае закрывают последних легальных майнеров — власти Сычуани приказали прекратить добычу по всей провинции
Германия заявила об усилении кибератак из РФ перед выборами в БундестагГермания заявила об усилении кибератак из РФ перед выборами в Бундестаг
Вице-премьер Польши обвинил РоSSию в совершении масштабной кибератакиВице-премьер Польши обвинил РоSSию в совершении масштабной кибератаки
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook запустила рекламу в своём сервисе коротких видео Instagram ReelsFacebook запустила рекламу в своём сервисе коротких видео Instagram Reels
На следующей неделе в Facebook появятся подкастыНа следующей неделе в Facebook появятся подкасты
Google, Facebook, Amazon и другие поддержали введение регулярных отчётов о влиянии компаний на климат
Facebook планирует запустить собственный бренд смарт-часов с двумя камерами - The VergeFacebook планирует запустить собственный бренд смарт-часов с двумя камерами - The Verge
Почти все сотрудники Facebook смогут работать удалённо
Twitter запустил платную подпискуTwitter запустил платную подписку
Facebook начала предупреждать о страницах, регулярно публикующих дезинформацию
Facebook удалил найденную журналистами ботоферму власти и сотни аккаунтов, связанных с ДеркачомFacebook удалил найденную журналистами ботоферму власти и сотни аккаунтов, связанных с Деркачом
Facebook начнёт тестирование в США функции Neighborhoods — клона NextdoorFacebook начнёт тестирование в США функции Neighborhoods — клона Nextdoor
Трамп запустил личную соцсеть на своем сайтеТрамп запустил личную соцсеть на своем сайте
Последние новости
Подгружаем последние новости