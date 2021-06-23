Facebook запустил конкурента Clubhouse
Facebook запустил сервис аудиокомнат для общения Live Audio Rooms, который станет конкурентом приложении Clubhouse — пока им можно воспользоваться только в США. Об этом пишет ЭП со ссылкой на
Что известно о программе
Сначала возможность создавать комнаты появилась у публичных лиц с помощью приложения Facebook для iOS. В то же время, присоединиться к разговору возможно как с iOS, так и с Android.
Максимальное количество человек в комнате не установлено, в отличие от Clubhouse, однако одновременно разговаривать могут до 50 человек.
Также из дополнительных возможностей Facebook добавил транскрибирование видео — эта опция в аудиокомнатах от Twitter, однако не в Clubhouse. Кроме того приложение будет извещать пользователя, когда кто-то из их друзей присоединяется в комнату.
Комнаты будут как публичные, когда любой может присоединиться, так и частные, доступны только для членов группы.
Кроме аудиокомнат Facebook планирует запуск подкастов, которые пользователи смогут слушать через встроенный миниплеер. Автоматическое транскрибирование также добавят к подкастам, но несколько позже, в конце лета.
Напомним
Facebook — не первая компания, которая на волне популярности Clubhouse начала разрабатывать собственные аудиокомнаты. Так, накануне свой аналог Greenroom выпустил Spotify, более полугода назад Twitter запустил Spaces. Свои приложения представили и Reddit с Discord.