Facebook запустил конкурента Clubhouse

Facebook запустил сервис аудиокомнат для общения Live Audio Rooms, который станет конкурентом приложении Clubhouse — пока им можно воспользоваться только в США . Об этом пишет ЭП со ссылкой на The Verge.

Фото: epravda.com.ua

Что известно о программе

Сначала возможность создавать комнаты появилась у публичных лиц с помощью приложения Facebook для iOS . В то же время, присоединиться к разговору возможно как с iOS , так и с Android.

Максимальное количество человек в комнате не установлено, в отличие от Clubhouse, однако одновременно разговаривать могут до 50 человек.

Также из дополнительных возможностей Facebook добавил транскрибирование видео — эта опция в аудиокомнатах от Twitter , однако не в Clubhouse. Кроме того приложение будет извещать пользователя, когда кто-то из их друзей присоединяется в комнату.

Комнаты будут как публичные, когда любой может присоединиться, так и частные, доступны только для членов группы.

Кроме аудиокомнат Facebook планирует запуск подкастов, которые пользователи смогут слушать через встроенный миниплеер. Автоматическое транскрибирование также добавят к подкастам, но несколько позже, в конце лета.

Напомним