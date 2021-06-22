Польша связала недавнюю кибератаку со спецслужбами РоSSии

Кибератака была частью "кампании по дестабилизации политической деятельности в центральной Европе".

Правительство Польши имеет доказательства того, что недавняя кибератака на электронные почтовые ящики и аккаунты в соцсетях польских политиков и других граждан была осуществлена именно хакерами, связанными со спецслужбами РФ .

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

По словам пресс-секретаря министра-координатора специальных служб Польши Станислава Зарина, Военная информационная служба и Агентство внутренней безопасности страны установили, что "атаки были осуществлены группой UNC1151".

"Службы располагают информацией, подтверждающей связь агрессоров с роSSийскими спецслужбами", - говорится в заявлении Зарина.

Он отметил, что около 100 из 4,3 тыс. аккаунтов, подвергшихся кибератаке в Польше , принадлежат бывшим и нынешним чиновникам, парламентариям и представителям администрации. Зарин также добавил, что кибератака была частью "кампании по дестабилизации политической деятельности в центральной Европе".

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что хакерские атаки на США , в которых подозревают роSSийских хакеров, "поступали с территории Штатов, а не РоSSии".

За год количество значимых кибератак на критические объекты в Европе увеличилось вдвое.