В работе Google произошел массовый сбой

В Google произошли сбои в работе. На проблемы жалуются пользователи сайта и других сервисов компании. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

В работе Google произошел массовый сбой
Фото: teleprogramma.pro

Сбой системы

В частности, интернет-пользователи начали сообщать о неполадках с утра 22 июня. Пик пришелся на 9:22 по киевскому времени. С проблемами столкнулись граждане Украины, некоторых городов РоSSии, Польши, Беларуси, Финляндии, Узбекистана, Казахстана, Австралии и других стран.

На что жалуются пользователи

Большинство жалоб украинцев (73%) касаются проблем непосредственно с сайтом. Четверть обращений пришлась на неполадки с авторизацией.

По состоянию на 9:22 было зафиксировано 2630 заявок.

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