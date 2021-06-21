Сервис Shazam стал определять более 1 млрд композиций ежемесячно

Принадлежащий Apple сервис Shazam, который позволяет распознавать играющие песни с помощью микрофона устройства, ежемесячно успешно обрабатывает около 1 млрд запросов. Об этом говорится в заявлении Apple , где также отмечается, что с момента запуска в 2002 году Shazam распознал более 50 млрд песен.

Изображение: 9to5 Mac

Напомним, Apple купила Shazam в 2018 году и сумела осуществить постепенную интеграцию платформы в собственную экосистему. В результате этой работы пользователи iPhone могут через голосовой помощник Siri распознавать песни, а разработчики в скором времени смогут взаимодействовать с фреймворком Shazam Kit, который появится в iOS 15. Сервис также доступен в виде приложения для устройств на базе Android и в виде веб-приложения, взаимодействовать с которым можно в браузере.

«Shazam — синоним магии, как для поклонников, которые распознают песни практически мгновенно, так и для артистов, которых открывают. Shazam — одно из самых популярных музыкальных приложений в мире, обрабатывающее 1 млрд запросов в месяц. Сегодняшние успехи демонстрируют не только интерес людей к Shazam, но и постоянно растущий аппетит пользователей по всему миру к музыкальным открытиям», — заявил глава Apple Music Оливер Шуссер (Oliver Schusser).

Распознавание музыкальных записей с помощью Shazam происходит благодаря тому, что сервис создаёт своеобразную цифровую подпись записанного через микрофон звука. Затем она сопоставляется с обширным каталогом музыки с тегами Shazam. После обнаружения совпадения пользователю выводится информация о том, кто исполняет интересующую его композицию и как она называется.



