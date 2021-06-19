В Китае закрывают последних легальных майнеров — власти Сычуани приказали прекратить добычу по всей провинции

В пятницу регулирующие органы китайской провинции Сычуань, которая последней держала оборону против политики центральных властей по сворачиванию добычи криптовалюты в стране, издали распоряжение «очистить и прекратить» работу майнинговых компаний. На этом фоне стоимость биткоина просела на 5 %, ниже $36 тыс. за монету. Тем самым в Китае скоро не останется легальных майнеров, и место для этого бизнеса освободится в других странах.

Где-то в Сычуани на криптоферме. Источник изображения: EPA

В мае этого года власти Китая обозначили криптовалюту как ненадёжный финансовый инструмент с высочайшими рисками для национальной финансовой системы и запретили операции с ней. Так совпало, что эта инициатива идеально легла на «зелёные» устремления активистов во всём мире. Китай регулярно обвиняли в том, что его план движения к углеродной нейтральности не выдерживает критики именно из-за массовой добычи криптовалюты на территории Поднебесной. Теперь и волки сыты, и овцы целы. Легальных добытчиков криптовалюты в Китае скоро не останется совсем.

За процессом закрытия компаний по добыче криптовалюты будут следить местные поставщики электроэнергии. Они обязаны контролировать потребление и сообщать «наверх» о любой подозрительной активности. Интересно, что в Сычуани крайне велика доля поставок электричества от гидроэлектростанций, что делало майнинг в провинции относительно «зелёным». Очевидно, что дело не только в заботе властей об окружающей среде. Слабый контроль над криптовалютными операциями, возможность вывода средств за рубеж, финансирование преступной деятельности и, наконец, крайне ненадёжный финансовый инструмент, реагирующий на каждую запятую в твиттере Илона Маска — всё это заставляет с недоверием отнестись к такому явлению, как криптовалюта.



