Телеканалы покидают Украину: провайдер заявил об их отключении

Из украинского телепространства исчезает еще несколько популярных и любимых многими телеканалов. Три популярных международных телеканала, принадлежащих телекомпании Sony Pictures Television, уходят с Украины.

В Украине через несколько дней отключают три популярных телеканала

Об этом сообщила пресс-служба украинского провайдера Ланет на своей странице в Facebook.

"Друзья, вынуждены сообщить, что с 23.06.2021 года с ТВ-пакетов Сети Ланет исчезнут телеканалы Sony Channel, Sony Turbo и Sony Sci-Fi", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее, из-за того что Ланет не смог сойтись в цене с популярными украинскими медиа-группами, из его вещания исчезли такие популярные отечественные телеканалы как Интер, СТБ, 1+1, ICTV, “Новый канал”, а также ряд других телеканалов.

А теперь украинский зритель, правда уже по другой причине, лишается еще трех каналов.

В Украине через несколько дней отключают три популярных телеканала

"Телекомпания Sony Pictures Television, которая является правообладателем каналов, приняла решение о прекращении трансляции своего контента на всей территории Украины", - уточняют в сообщении.

Любимые телеканалы пропадут с украинского эфира уже с 23 июня. К сожалению, даже те зрители, которые уже оплатили их трансляцию в пакете услуг, не смогут больше их видеть.

Однако вместо них Ланет предлагает альтернативные варианты, которые должны прийтись по вкусу украинскому зрителю. Их можно будет найти в пакетах Baza и Prime.

В частности, в пакет Baza входят такие каналы: VIP Comedy, TV1000 World Kino, TV1000 Action, TV1000 East, FOX, FOX Life та Cine+ Mix.

А пакет Prime может порадовать своих пользователей интересным контентом от таких телеканалов: VIP Comedy, VIP Premiere, VIP Megahit, TV1000 World Kino, TV1000 Action, TV1000 East, FOX, FOX Life, Cine+, Cine+ Mix, Cine+ Hit та Cine+ Legend.


Марченко Любов, Тудей

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