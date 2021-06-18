Вице-премьер Польши обвинил РоSSию в совершении масштабной кибератаки

"Кибератаке подверглись наиболее важные официальные лица Польши, министры и депутаты разных политических взглядов".

Вице-премьер Польши , глава Комитета по вопросам государственной безопасности Ярослав Качинский сообщил о масштабной кибератаке против высших государственных лиц страны, в том числе министров и депутатов, с территории РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Кибератаке подверглись наиболее важные официальные лица Польши , министры и депутаты разных политических взглядов", - заявил лидер правящей партии "Закон и справедливость" в пятницу, 18 июня, в Варшаве.

По его словам, соответствующая информация была предоставлена Агентством внутренней безопасности и Службой военной контрразведки.

"Установлено, что хакерская атака была осуществлена с территории РоSSийской Федерации. Одной из основных целей нападения было нанесение удара по польскому обществу и дестабилизация страны", - отметил политик и призвал поляков к осторожности.

Сейчас идет сбор доказательств и ведутся разъяснительные работы среди пострадавших и потенциальных жертв кибератаки. Когда именно была осуществлена кибератака, он не указал.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что хакерские атаки на США , в которых подозревают роSSийских хакеров, "поступали с территории Штатов, а не РоSSии".

За год количество значимых кибератак на критические объекты в Европе увеличилось вдвое.