Женщины массово судятся с Pornhub из-за опубликованных видео с ними

В компании отметили, что каждое добавленное на сайт видео проверяется модераторами.

Женщины массово судятся с Pornhub из-за опубликованных видео с ними
Pornhub
Фото: cnews.ru

Более 30 женщин подали в суд на компанию, владеющую стриминговим порносайтом Pornhub, за распространение видео с их участием без согласия.

Об этом сообщает Би-би-си.

Brown Rudnick LLP, юридическая фирма, представляющая истцов, заявила, что в иске заявлены претензии в соответствии с Законом о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. Одна из истиц рассказала, что ей было 17 лет, когда ее парень заставил ее снять интимное видео, а позже оно было размещено на Pornhub без ее согласия.

В Pornhub назвали обвинения "абсолютно абсурдными, полностью безрассудными и категорически ошибочными" и отметили, что каждое добавленное на сайт видео проверяется модераторами.

"Pornhub имеет нулевую толерантность к незаконному контенту и расследует любые жалобы или обвинения относительно контента на наших платформах", - заявили в компании.

Кроме того, в компании также уверяют, что у них действуют эффективные меры безопасности, а загружать видео непроверенным пользователям запрещено. Также на сайте нельзя не подтверждать личность или возраст людей, которые представлены в загруженных видео.

Сервис Pornhub можно использовать бесплатно, но пользователи могут ежемесячно вносить плату за высококачественные видеопотоки и дополнительный контент. Сайт преимущественно наполняется его собственными пользователями и доступен для всеобщего просмотра.

Напомним, в декабре прошлого года журналисты Financial Times узнали имя собственника Pornhub. Выяснилось, что компания MindGeek, управляющая крупнейшими порносайтами мира (Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers, Reality Kings) принадлежит американскому бизнесмену Бернарду Бергемару.

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