На украинские государственные информресурсы за неделю совершили более 50 тысяч атак
Заблокированы 19 DDoS-атак, которые в основном были направлены на сайты президента.
За прошедшую неделю, с 9 по 15 июня, на государственные информационные ресурсы Украины осуществили более 50 000 кибератак. Это на 17% выше, чем за предыдущие семь дней.
Большинство нападений были сетевыми атаками прикладного уровня. Система защищенного доступа госорганов заблокировала 19 DDoS-атак, преимущественно на веб-ресурсы президента, сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий (на 2% меньше, чем на предыдущей неделе):
- попыток получения прав пользователя - 49%
- попыток получения прав администратора - 22%
- нарушений корпоративной политики безопасности - 8%
- подозрительного исполнительного кода - 8%
- применения нестандартных протоколов - 8%
Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрированы и обработаны 4 384 киберинцидента (примерно на уровне предыдущей недели).
Большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%).
Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения - 74% и фишинга - 25%.
Напомним, что в феврале роSSийские хакеры атаковали систему документооборота государственных органов Украины. Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти.