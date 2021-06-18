На украинские государственные информресурсы за неделю совершили более 50 тысяч атак

Заблокированы 19 DDoS-атак, которые в основном были направлены на сайты президента.

На украинские государственные информресурсы за неделю совершили более 50 тысяч атак
Фото: http://vesti.kz

За прошедшую неделю, с 9 по 15 июня, на государственные информационные ресурсы Украины осуществили более 50 000 кибератак. Это на 17% выше, чем за предыдущие семь дней.

Большинство нападений были сетевыми атаками прикладного уровня. Система защищенного доступа госорганов заблокировала 19 DDoS-атак, преимущественно на веб-ресурсы президента, сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий (на 2% меньше, чем на предыдущей неделе):

  • попыток получения прав пользователя - 49%
  • попыток получения прав администратора - 22%
  • нарушений корпоративной политики безопасности - 8%
  • подозрительного исполнительного кода - 8%
  • применения нестандартных протоколов - 8%

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрированы и обработаны 4 384 киберинцидента (примерно на уровне предыдущей недели).

Большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%).

Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения - 74% и фишинга - 25%.

Напомним, что в феврале роSSийские хакеры атаковали систему документооборота государственных органов Украины. Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти.

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