Facebook запустила рекламу в своём сервисе коротких видео Instagram Reels

В прошлом году Facebook запустила сервис Instagram Reels, который представляет собой аналог TikTok и позволяет пользователям размещать и просматривать короткие видео. Теперь же разработчики объявили о запуске на платформе рекламного контента, который будет периодически демонстрироваться пользователям.

Facebook запустила рекламу в своём сервисе коротких видео Instagram Reels

Изображение: Getty Images

Согласно имеющимся данным, рекламные записи будут периодически появляться в промежутках между просматриваемыми видео. Рекламные ролики будут отображаться в виде полноэкранных и вертикальных видео, продолжительность которых составит до 30 секунд.

Руководство Instagram подчёркивает, что важную роль в популяризации формата коротких видео сыграл TikTok. Генеральный директор Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) ранее заявлял, что TikTok «заслуживает всех наград в качестве первопроходца в этой сфере», добавляя, что Instagram пытается наверстать отставание в этом сегменте. Стоит отметить, что некоторые другие крупные компании также заинтересовались направлением коротких видео и создали собственные аналоги TikTok. Одним из ярких примеров такой деятельности является компания Google и сервис YouTube Shots.

Несмотря на то, что в сегменте сервисов коротких видео Facebook отстаёт, компания продолжает оставаться одним из крупнейших в мире рекламодателей. Очевидно, что разработчики приняли решения о запуске рекламы в Reels, посчитав, что сервис прошёл достаточный путь и его работоспособность была протестирована с привлечением пользователей платформ Instagram по всему миру.

«Широта аудитории, которую вы можете охватить, и возможность таргетировать рекламу для охвата определённых категорий людей в нужное время и в нужном формате, я думаю, это реальная возможность для Instagram», — прокомментировал запуск рекламы в Reels операционный директор Instagram Джастин Ософски (Justin Osofsky).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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