На следующей неделе в Facebook появятся подкасты

Facebook планирует начать развёртывание подкастов в своей социальной сети на следующей неделе, начиная с 22 июня. В соцсети появится соответствующий раздел, а со временем Facebook планирует реализовать функцию, которая позволит пользователям создавать нарезки из своих любимых шоу.

На следующей неделе в Facebook появятся подкасты

theverge.com

Согласно электронному письму, разосланному Facebook владельцам страниц подкастов, ведущие смогут связать RSS-канал своего шоу с Facebook. В итоге, социальная сеть будет генерировать сообщения в новостной ленте пользователей по мере выхода новых эпизодов интересующего их подкаста. Доступ к контенту можно будет получить на новой вкладке «Подкасты».

На следующей неделе в Facebook появятся подкасты

theverge.com

Создатели контента, которые захотят публиковать свои подкасты на Facebook, должны будут подписать соглашение, которое предоставляет социальной сети право на создание производных работ, которые могут быть необходимы для распространения шоу в определённых форматах. Это может отпугнуть некоторых пользователей, которые серьёзно относятся к защите своей интеллектуальной собственности. Создатели подкастов могут самостоятельно решить, позволить ли пользователям соцсети создавать нарезки длительностью до одной минуты. Facebook говорит, что это поможет повысить узнаваемость подкастов и заинтересованность в них.

На следующей неделе в Facebook появятся подкасты

theverge.com

Пока не понятно, по каким критериям Facebook определяет страницы создателей подкастов. Некоторые пользователи отмечают, что не получили письмо от Facebook, хотя уже довольно давно ведут страницы подкастов.

Запуская сервис «Подкасты» Facebook, по-видимому, делают ставку на то, что создатели подкастов уже используют социальную сеть для того, чтобы поддерживать связь со своими слушателями и продвигать шоу. Публикация на Facebook может помочь создателям контента быстрее добиться популярности. Социальная сеть также будет в выигрыше, поскольку получит возможность дольше удерживать пользователей на платформе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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