Конфиденциальный поисковик DuckDuckGo заявил о взлёте популярности — аудитория достигла 100 млн пользователей

Поисковая система DuckDuckGo, которая присутствует на рынке уже около 13 лет, в последнее время стремительно набирает популярность. Сообщается, что приложения DuckDuckGo были загружены более 50 миллионов раз за последние 12 месяцев, и это больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

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DuckDuckGo доступна в качестве веб-сайта, мобильного приложения или расширения для популярных браузеров. Компания уверена, что её успех обусловлен предельной простотой предлагаемого продукта. Пользователям нет надобности разбираться с массой неудобных настроек — все необходимые функции активны по умолчанию.

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Отмечается, что благодаря росту популярности DuckDuckGo за последние 12 месяцев её ежемесячный поисковый трафик увеличился на 55 %. Сервис стал второй по популярности поисковой системой в ряде стран, среди которых США , Канада, Австралия и Нидерланды. DuckDuckGo отмечает, что не отслеживает своих пользователей, поэтому не может назвать их точное количество. Тем не менее, основываясь на оценках доли рынка, количестве загрузок и опросах, предполагается, что их число колеблется в пределах от 70 до 100 миллионов.

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Стремительный рост популярности побуждает DuckDuckGo расширять функциональность своего ПО . Компания заявляет, что через несколько недель запустит бета-тестирование сервиса контроля конфиденциальности электронных почтовых ящиков DuckDuckGo Email Protection. Также до конца года DuckDuckGo планирует выпустить полноценный браузер для настольных операционных систем, построенный на существующем мобильном приложении.

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DuckDuckGo стала прибыльной с 2014 года. 2020 год компания закрыла с прибылью более $100 миллионов, что позволяет компании продолжать совершенствовать свои продукты.



