Конфиденциальный поисковик DuckDuckGo заявил о взлёте популярности — аудитория достигла 100 млн пользователей

Поисковая система DuckDuckGo, которая присутствует на рынке уже около 13 лет, в последнее время стремительно набирает популярность. Сообщается, что приложения DuckDuckGo были загружены более 50 миллионов раз за последние 12 месяцев, и это больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

Конфиденциальный поисковик DuckDuckGo заявил о взлёте популярности — аудитория достигла 100 млн пользователей

spreadprivacy.com

DuckDuckGo доступна в качестве веб-сайта, мобильного приложения или расширения для популярных браузеров. Компания уверена, что её успех обусловлен предельной простотой предлагаемого продукта. Пользователям нет надобности разбираться с массой неудобных настроек — все необходимые функции активны по умолчанию.

Конфиденциальный поисковик DuckDuckGo заявил о взлёте популярности — аудитория достигла 100 млн пользователей

spreadprivacy.com

Отмечается, что благодаря росту популярности DuckDuckGo за последние 12 месяцев её ежемесячный поисковый трафик увеличился на 55 %. Сервис стал второй по популярности поисковой системой в ряде стран, среди которых США, Канада, Австралия и Нидерланды. DuckDuckGo отмечает, что не отслеживает своих пользователей, поэтому не может назвать их точное количество. Тем не менее, основываясь на оценках доли рынка, количестве загрузок и опросах, предполагается, что их число колеблется в пределах от 70 до 100 миллионов.

Конфиденциальный поисковик DuckDuckGo заявил о взлёте популярности — аудитория достигла 100 млн пользователей

spreadprivacy.com

Стремительный рост популярности побуждает DuckDuckGo расширять функциональность своего ПО. Компания заявляет, что через несколько недель запустит бета-тестирование сервиса контроля конфиденциальности электронных почтовых ящиков DuckDuckGo Email Protection. Также до конца года DuckDuckGo планирует выпустить полноценный браузер для настольных операционных систем, построенный на существующем мобильном приложении.

Конфиденциальный поисковик DuckDuckGo заявил о взлёте популярности — аудитория достигла 100 млн пользователей

spreadprivacy.com

DuckDuckGo стала прибыльной с 2014 года. 2020 год компания закрыла с прибылью более $100 миллионов, что позволяет компании продолжать совершенствовать свои продукты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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