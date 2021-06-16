У Alibaba похитили огромный массив пользовательских данных, но никто не пострадал

Стало известно, что китайский технологический гигант Alibaba столкнулся с масштабным хищением конфиденциальных данных пользователей. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на данные из судебного дела, рассмотрение которого завершилось в этом месяце.

У Alibaba похитили огромный массив пользовательских данных, но никто не пострадал

Изображение: Qilai Shen / Bloomberg

Согласно имеющимся данным, один из сотрудников компании, предоставляющей консультации клиентам торговой платформы Taobao, которая принадлежит Alibaba, с 2019 года скачивал пользовательские данные. В общей сложности он похитил более миллиарда элементов данных пользователей маркетплейса, включая их ФИО и номера телефонов. Суд приговорил виновного сотрудника компании-консультанта и его работодателя к тюремным срокам продолжительностью более трёх лет, а также обязал выплатить штраф в размере 450 тыс. юаней, что приблизительно равно $70 тыс.

Представитель Taobao отметил, что украденные данные пользователей не были проданы, поэтому клиенты онлайн-платформы не понесли финансовых потерь. Он также отметил, что компания уделяет особое внимание вопросам обеспечения безопасности и конфиденциальности данных.

«Taobao выделяет значительные ресурсы на борьбу с несанкционированным сбором данных на нашей платформе, поскольку конфиденциальность и безопасность данных имеют первостепенное значение», — заявил представитель Taobao, добавив, что компания продолжит работу с правоохранительными органами для защиты интересов своих клиентов и партнёров.

Примечательно, что утечка данных клиентов Alibaba произошла на фоне усиления контроля со стороны властей Китая за деятельностью IT-гигантов, которая связана со сбором, обработкой и хранением массивов пользовательских данных. С 1 сентября этого года в стране начнёт действовать закон, дающий властям право штрафовать и закрывать технологические компании в случае «неправильного обращения с ключевыми государственными данными». Вместе с этим ведётся разработка закона о защите личных данных, который должен быть принят позднее в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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