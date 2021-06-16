Германия заявила об усилении кибератак из РФ перед выборами в Бундестаг

МВД ФРГ расценивает эти атаки как "серьезную угрозу".

Германия заявила об усилении кибератак из РФ перед выборами в Бундестаг
Фото: adviser.ru

В последние недели активизировались атаки "киберагентов" из РоSSии на политические партии и фонды в Германии. Это следует из засекреченного "ситуационного отчета о гибридных угрозах" федерального министерства внутренних дел Германии, попавшего в распоряжение тележурнала Kontraste телеканала ARD. Выдержки из документа он обнародовал во вторник, 15 июня, передает DW.

Как следует из доклада, в большинстве случаев речь идет об атаках методом подбора пароля (brute-force) на учетные записи электронной почты. При этом целью действий "киберагентов" было получение доступа к конфиденциальным данным. МВД ФРГ расценивает подобные нападения как "серьезную угрозу" на фоне предстоящих выборов в Бундестаг.

При этом министерство опасается, что перехват данных может служить не только целям шпионажа, но и специально использоваться для операций влияния и дезинформации с целью влияния на выборы в ФРГ в интересах РоSSии. МВД Германии при этом ссылается на оценку отдела корпоративной безопасности Facebook. Компания считает, что украденные данные могут быть переданы журналистам, а не опубликованы в соцсетях, как, по мнению судебных органов США, например, произошло в 2016 году в результате атаки на серверы Демократической партии США.

Говоря о сотрудниках СМИ, авторы доклада также утверждают, что журналисты роSSийского канала RT своим освещением выборов в земле Саксония-Анхальт могли "способствовать потере доверия к институтам", действуя при этом не напрямую и "без сенсационных ярких обвинений".

В начале мая разведслужбы Великобритании и США подготовили ряд рекомендаций для защиты от хакеров, связанных, по их данным, со Службой внешней разведки (СВР) РФ. Доклад был опубликован правительственным Национальным центром кибербезопасности Великобритании (NCSC) в сотрудничестве с Агентством национальной безопасности США (АНБ, NSA), американским министерством юстиции и Агентством по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA).

Как отмечали составители отчета, СВР "использует различные инструменты и методы" для получения разведывательной информации с помощью кибератак на "зарубежные правительственные, дипломатические, аналитические" центры, а также медицинские и энергетические учреждения. По мнению разведок Великобритании и США, мощностей СВР РФ достаточно, чтобы осуществлять кибернападения на цели не только в этих двух странах, но и в континентальной Европе, государствах-членах НАТО, а также на территории соседей РоSSии.

14 июня участники саммита Североатлантического альянса в Брюсселе одобрили "Всеобъемлющую политику киберзащиты" НАТО. Они подтвердили, что в случае серьезной кибератаки может быть применена статья 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне. В ней говорится о том, что если один союзник по НАТО подвергнется нападению, то это вызовет ответную реакцию со стороны всего Альянса.

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