Google, Facebook, Amazon и другие поддержали введение регулярных отчётов о влиянии компаний на климат

Группа из семи американских технологических компаний, включая Google, Facebook, Amazon, обратилась к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с призывом обязать компании регулярно раскрывать своим акционерам данные, связанные с влиянием их деятельности на изменения климата.

Google, Facebook, Amazon и другие поддержали введение регулярных отчётов о влиянии компаний на климат

Глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) Источник: Paul Morigi / Getty Images / Amazon

В письме, направленном в минувшую пятницу председателю SEC Гэри Генслеру (Gary Gensler), Alphabet (родительская компания Google), Amazon, Autodesk, eBay, Facebook, Intel и Salesforce поделились своим мнением, реагируя на запрос общественности о раскрытии такой информации.

«Мы считаем, что раскрытие информации о климате имеет решающее значение для обеспечения выполнения компаниями заявленных климатических обязательств и для отслеживания коллективного прогресса в борьбе с глобальным потеплением и построении процветающей, устойчивой безуглеродной экономики», — отметили компании в письме.

Компании изложили несколько принципов, которым, по их мнению, должны соответствовать правила SEC, касающиеся раскрытия информации о воздействии на климат. Они заявили, что предприятия должны сообщать о выбросах парниковых газов, измеряемых в соответствии с мировыми стандартами, а SEC должна опираться на существующие структуры, чтобы обеспечить согласованность и сопоставимость раскрываемой информации.

Также указанные компании отметили, что каждая из них поставила цель добиться 100-процентного использования возобновляемой энергии, и что они в совокупности приобрели 21 ГВт «чистой» энергии.

В свою очередь, Microsoft направила SEC отдельное письмо с призывом принять правила, требующие раскрытия компаниями существенной информации, связанной с воздействием на климат.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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