Amazon объявила о возвращении сотрудников в офисы осенью на три дня в неделю

В то время, как одни компании расширяют круг сотрудников, имеющих право работать удалённо, Apple и Amazon, наоборот, требуют возвращения персонала в офисы. Последняя с начала сентября будет требовать от своих работников присутствовать в офисе по три дня в неделю.

freightwaves.com

Как сообщили в Amazon, в компании рассчитывают, что сотрудники из США , Великобритании и некоторых других стран будут проводить большую часть рабочего времени в офисах с 7 сентября. Об этом штат уже уведомили по электронной почте. Возможны исключения, но они требуют одобрения руководства. Кроме того, сотрудникам будет доступна возможность работать по 4 недели в году полностью удалённо.

Теперь компания пытается наряду с другими техногигантами выработать гибкую гибридную модель работы. Она должна позволить сохранить лояльность сотрудников, которые за время пандемии привыкли работать из дома, но при этом содействовать сплочённости и креативности, которые по-настоящему проявляются только во время личных контактов.

Ранее о возвращении на рабочие места с 7 сентября объявила своим американским сотрудникам IBM, а штат Apple с начала сентября будет проводить в офисах по три дня в неделю. В Facebook будет применяться гибридная модель — хотя офисы будут полностью открыты к октябрю, все желающие смогут продолжить работать из дома, если это позволяют их трудовые обязанности.



