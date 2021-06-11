За год количество значимых кибератак на критические объекты в Европе увеличилось вдвое

На 46% возросло число нападений на больницы и на сети здравоохранения.

В течение года количество значимых кибератак на критические объекты в Европе удвоилось. Об этом со ссылкой на Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) пишет CNN.

В течение 2020 года было осуществлено 304 значимых вредоносных атак на "критические секторы", в то время как в 2019 их было 146. Агентство сообщило также о росте на 46% нападений на больницы и сети здравоохранения.

Статистика свидетельствует о нарастании глобального влияния кибератак, часто в форме программ-вымогателей, подобно той, которая поразила трубопровод Colonial Pipeline в США в прошлом месяце.

Руководитель группы по вопросам знаний и информации ENISA Апостолос Малатрас отметил, что пандемия вызвала перевод большого количества услуг в онлайн, но это "происходило в спешке", а о безопасности думали не в первую очередь.

Специалисты британской секьюрити-компании также провели исследования последних онлайн-нападений и пришли к выводу, что они стали более целенаправленными.

"Они поражают компании и понимают, какую именно компанию они поразили, и пытаются проникнуть как можно полнее, чтобы потом суметь извлечь максимум денег", - отметил старший советник по вопросам безопасности компаний Джон Шиер.

Напомним, что вчера киевские системы киберзащиты зафиксировали массированную DDOS-атаку на коммунальный дата-центр. В Департаменте информационно-коммуникационных технологий подчеркнули, что все персональные данные пользователей надежно защищены.