Facebook планирует запустить собственный бренд смарт-часов с двумя камерами - The Verge

Устройство еще не получило официального названия и не производится серийно.

Facebook планирует запустить собственный бренд смарт-часов с двумя камерами - The Verge
Фото: Телеканал 24

Компания Facebook следующим летом планирует выпустить смарт-часы с двумя камерами. Официально об этом еще не объявили, однако информацию о планируемом устройстве подтвердили несколько источников американского издания о технике и гаджетах The Verge.

Обе камеры можно будет отсоединить от запястья. Фронтальная камера предусмотрена для видеозвонков, а задняя, с автофокусировкой, может использоваться для съемки фото и видео. Планируется, что кадрами удобно будет делиться в соцсетях Facebook и Instagram.

Идея гаджета заключается в том, чтобы поощрить пользователей использовать смарт-часы подобно тому, как используются смартфоны. Это часть плана гендиректора Facebook Марка Цукерберга по созданию большего количества потребительских устройств, которые обошли бы Google и Apple - две доминирующие платформы гаджетов, которые в значительной степени контролируют способность Facebook охватывать пользователей.

Facebook также собирается оснастить свои часы пульсометром, поэтому устройство может составить серьезную конкуренцию AppleWatch. Источники также сообщают, что смарт-часы хотят выпустить в белом, черном и золотистом цветах. Приблизительная цена пока называется на уровне 400 долларов (10 800 гривен), но стоимость еще может измениться. Более того, компания может вообще отказаться от идеи запуска, поскольку устройство еще не вышло в серийное производство и даже не получило официального названия.

В компании на запросы СМИ отказываются комментировать эту информацию. Ранее о запуске часов Facebook писало издание The Information, но тогда не было известно о двух камерах.

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