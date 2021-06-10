Онлайн-брокер Robinhood может провести IPO в июле — Bloomberg
Онлайн-брокер Robinhood планирует провести IPO в июле 2021 года. Об этом
Что известно о размещении
По их словам, компания хочет устроить первичное размещение после американского Дня независимости 4 июля, когда инвесторы вернутся из праздничных поездок.
Окончательное решение еще не принято и сроки еще могут измениться, пишет Forbes.
Предыстория
Robinhood подал заявку на проведение IPO в марте этого года, но не раскрыл дату листинга, количество размещаемых акций или ценовой диапазон.
В мае источники Bloomberg сообщали, что сервис проведет IPO в конце июня.
По подсчетам аналитика Bloomberg Intelligence Дэвида Риттера, в ходе первичного размещения брокера могут оценить в $40 млрд.
Это позволит компании войти в пятерку самых дорогих стартапов в мире, обойдя американский сервис доставки продуктов Instacart, чья оценка, по данным аналитической платформы CB Insights, составляет $39 млрд.
В сентябре прошлого года Robinhood был оценен в $11,7 млрд. В этом году платформа получила широкую известность на фоне «бунта» розничных инвесторов с Reddit, которые массово скупали в приложении акции сети магазинов видеоигр GameStop, чтобы проучить хедж-фонды и трейдеров, ставивших на падение стоимость этих бумаг.
На фоне резкого роста объема торгов Robinhood привлек $3,4 млрд двумя траншами — по $2,4 млрд и $1 млрд.