Онлайн-брокер Robinhood может провести IPO в июле — Bloomberg

Онлайн-брокер Robinhood планирует провести IPO в июле 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: happycoin.club

Что известно о размещении

По их словам, компания хочет устроить первичное размещение после американского Дня независимости 4 июля, когда инвесторы вернутся из праздничных поездок.

Окончательное решение еще не принято и сроки еще могут измениться, пишет Forbes.

Предыстория

Robinhood подал заявку на проведение IPO в марте этого года, но не раскрыл дату листинга, количество размещаемых акций или ценовой диапазон.

В мае источники Bloomberg сообщали, что сервис проведет IPO в конце июня.

По подсчетам аналитика Bloomberg Intelligence Дэвида Риттера, в ходе первичного размещения брокера могут оценить в $40 млрд.

Это позволит компании войти в пятерку самых дорогих стартапов в мире, обойдя американский сервис доставки продуктов Instacart, чья оценка, по данным аналитической платформы CB Insights, составляет $39 млрд.

В сентябре прошлого года Robinhood был оценен в $11,7 млрд. В этом году платформа получила широкую известность на фоне «бунта» розничных инвесторов с Reddit, которые массово скупали в приложении акции сети магазинов видеоигр GameStop, чтобы проучить хедж-фонды и трейдеров, ставивших на падение стоимость этих бумаг.

На фоне резкого роста объема торгов Robinhood привлек $3,4 млрд двумя траншами — по $2,4 млрд и $1 млрд.