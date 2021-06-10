Байден отменил указ о запрете TikTok и WeChat, подписанный Трампом

Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) отменил запреты на работу сервиса коротких видео TikTok и мессенджера WeChat в США, наложенные прежним американским лидером. Вместе с этим Байден подписал новый указ, обязывающий Министерство торговли тщательно проверять приложения, которые могут потенциально являться угрозой национальной безопасности страны.

Байден отменил указ о запрете TikTok и WeChat, подписанный Трампом

Президент США Джо Байден / Изображение: Getty Images

Распоряжение Байдена отменяет серию указов бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump), которые он подписал в прошлом году для введения ряда ограничений для популярных сервисов TikTok и WeChat, принадлежащих китайским компаниям ByteDance и Tencent соответственно. До полного запрета приложений дело так и не дошло из-за затянувшихся судебных разбирательств, но теперь все предыдущие запреты отменены. Официальные представители TikTok и WeChat пока никак не прокомментировали данный вопрос.

«Администрация привержена продвижению открытого, функционально совместимого, надёжного и безопасного интернета, защите прав человека онлайн и офлайн, а также поддержке динамичной глобальной цифровой экономики», — прокомментировал данный вопрос представитель администрации президента США.

Предполагается, что в дальнейшем Министерство торговли США будет совместно с федеральными агентствами работать над созданием рекомендаций по защиту от сбора, продажи и передачи третьим лицам конфиденциальных данных американских потребителей. Стоит также отметить, что нынешний приказ Байдена не затрагивает прошлых решений Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS). Ещё при Трампе этот комитет настаивал на необходимости продажи американской части бизнеса TikTok одной из местных компаний. Предполагалось, что её купит Oracle, но в конечном счёте сделка так и не состоялась.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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