В КГГА заявили о хакерской атаке на коммунальный дата-центр

Возможно замедление и перебои в работе некоторых городских сервисов.

В КГГА заявили о хакерской атаке на коммунальный дата-центр
Фото: AndreyPopovDepositphotos

Городские системы киберзащиты фиксируют массированную DDOS-атаку на коммунальный дата-центр.

Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты по кибербезопасности уверяют, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. Атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, возможны небольшие перебои в их работе", - говорится в сообщении.

В Департаменте подчеркнули, что все персональные данные пользователей надежно защищены.

Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала кибератаку роSSийских спецслужб на сети украинских органов власти.

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