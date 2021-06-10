В КГГА заявили о хакерской атаке на коммунальный дата-центр

Городские системы киберзащиты фиксируют массированную DDOS-атаку на коммунальный дата-центр.

Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты по кибербезопасности уверяют, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. Атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, возможны небольшие перебои в их работе", - говорится в сообщении.

В Департаменте подчеркнули, что все персональные данные пользователей надежно защищены.