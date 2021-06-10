2021-06-10
В КГГА заявили о хакерской атаке на коммунальный дата-центр
Возможно замедление и перебои в работе некоторых городских сервисов.
Фото: AndreyPopovDepositphotos
Городские системы киберзащиты фиксируют массированную DDOS-атаку на коммунальный дата-центр.
Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации.
"Специалисты по кибербезопасности уверяют, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. Атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, возможны небольшие перебои в их работе", - говорится в сообщении.
В Департаменте подчеркнули, что все персональные данные пользователей надежно защищены.
Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала кибератаку роSSийских спецслужб на сети украинских органов власти.