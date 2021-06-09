Биткоин-инвесторы потеряли более $80 млн за полгода от действий мошенников

Мошенничество процветает на рынках криптовалют, поскольку стремительный рост биткоина, отсутствие регулирования и анонимность цифровых активов создали благоприятную среду для злоумышленников. По данным Федеральной торговой комиссии (FTC) США , инвесторы потеряли около $82 млн из-за криптомошенничества за четвёртый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года. Эта сумма более чем в 10 раз превышает потери за аналогичный шестимесячный период годом ранее.

Изображение: The Wall Street Journal

С октября по март курс биткоина подскочил на 450 % до почти $59 тыс. Некоторые другие криптовалюты также показывали уверенный рост за это время. Несмотря на то, что после достижения рекордных значений цена самой популярной криптовалюты мира значительно снизилась и на данный момент составляет около $33 тыс., это по-прежнему выше показателей прошлого года.

Источник говорит, что мошенники нацелены на всех инвесторов биткоина, начиная от начинающих и заканчивая опытными игроками рынка цифровых активов. Одна из крупных кампаний мошенников связана с криптовалютой LUB Token и планами по созданию криптобиржи на основе популярного мессенджера Telegram. На своём ныне несуществующем сайте и в пресс-релизах, которые распространялись через разные криптовалютные сайты, мошенники рекламировали новую криптовалюту LUB, обещая инвесторам ежедневную прибыль в размере 10 % от вложений. В конечном счёте им удалось убедить вложиться в новую криптовалюту сотни людей, в основном из стран европейского региона. Согласно имеющимся данным, только в Германии обманутые инвесторы потеряли от $600 тыс. до $1,8 млн. Полиция Германии ведёт расследование этого дела, но каких-либо подробностей об этом пока нет.

Трудно сказать, сколько на самом деле инвесторы в криптовалюту теряют от действий мошенников. Озвученная FTC сумма основывается на отчётах жертв мошенничества, основная часть которых находится в США . Это означает, что сумма в $82 млн отражает лишь часть убытков, которые несут люди, вкладывающие деньги в криптовалюту.

По данным компании CipherTrace, которая отслеживает связанные с криптовалютным рынком инциденты, за первые четыре месяца этого года жертвы мошенников потеряли $432 млн. При этом сумма ущерба за 2019 году оценивается в $4,1 млрд. В CipherTrace отметили рост мошенничества в сфере децентрализованных финансов (DeFi), куда входит предоставление разного рода финансовых услуг с цифровыми активами. Сообщается, что в сфере DeFi мошенники похитили $83,4 млн в первом квартале этого года, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период годом ранее.



