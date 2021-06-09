В Украине начал работу чат-бот для онкобольных "Лечись"

Он поможет сориентироваться, какие услуги и в каком объеме можно получить бесплатно.

Пациентские организации Украины запустили чат-бот в Telegram, который сориентирует в бесплатных медицинских услугах всех, кто столкнулся с диагнозом «Рак молочной железы».

Чат-бот "Лечись" презентовали в пресс-центре Украинского кризисного медиацентра.

Его цель - предоставить пациентам необходимую информацию по лечению в рамках Программы медицинских гарантий. Реализовали проекты ОО "Лекарства Контроль" и ОО "Афина. Женщины против рака" при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и при содействии Министерства цифровой трансформации Украины.

"Для качественного воплощения чат-бота мы проанализировали большой массив данных: реестры учреждений здравоохранения, договоры НСЗУ с онкобольницами и др. Однако наша главная цель - донести до больных с диагнозом «рак», что не нужно опускать руки, потому что есть реальные и доступные возможности лечения онкологии", - отметила глава ОО "Лекарства Контроль" Наталья Гуран.

Чат-бот поможет сориентироваться, в каком медучреждении, какие услуги и в каком объеме можно получить бесплатно. Для этого пользователь выбирает услугу, после чего получает пошаговую инструкцию с необходимой информацией.

"Многие пациенты не знают, какие именно услуги в онкоцентре являются бесплатными, и поэтому существуют стереотипы, что лечение онкологии очень дорого. Поэтому большая часть отказывается от него. Этот чат-бот поможет людям разобраться, какие услуги они могут получить бесплатно, и поможет им начать лечение. Чат-бот максимально легкий в использовании и доступен для всех смартфонов и компьютеров. Обращаюсь к пациентам и их родным, заходите и проверяйте необходимую информацию!", - призвала соучредитель ОО "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк.

Бесплатные медицинские услуги, о которых рассказывает чат-бот, доступны в рамках Программы медицинских гарантий. Это - программа, которая определяет перечень и объем медуслуг и лекарственных средств, полная оплата предоставления которых пациентам гарантируется государством.

Напомним, в феврале появился также онлайн-сервис для онкобольных, который поможет найти бесплатные лекарства.