Сбой в работе облачного провайдера временно отключил десятки популярных сайтов

"Виновником" стал CDN-провайдер Fastly.

Во вторник, 8 июня, возникли проблемы в работе десятков популярных сайтов, среди которых Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Quora, PayPal, Vimeo, а также новостные ресурсы CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times.

Некоторые из них перестали открываться вообще, выдавая ошибку 503, некоторые работали нестабильно или в неполном объеме, пишет TechCrunch

Фото: twitter.com/Himanshu_MNNIT

Сбой в работе значительной части Интернета произошел из-за неисправности у облачного CDN-провайдера Fastly. Компания подтвердила, что у нее проблемы, на своем сайте примерно в 13:00 по киевскому времени, но уже в 13:44 она сообщила о решении проблемы.

Инфраструктуру Fastly используют многие сайты для хранения изображений и другого контента.

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