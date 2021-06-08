YouTube разрешил пользователям Shorts использовать любое аудио со своей платформы для создания коротких видео

Видеосервис YouTube объявил о расширении возможностей пользователей сервиса коротких видео Shorts. Компания разрешила авторам использовать любую музыку со своей платформы. Об этом пишет TechCrunch.

Олли Кёртис, Getty Images

Вероятно, таким образом компания стремится увеличить конкурентоспособность Shorts с TikTok. Насколько это привлекательно для пользователей, пока неясно — разработчики не раскрывают данные о количестве зрителей и создателей контента. Тем не менее, согласно статистике, ежедневно сервис набирает более 6,5 миллиардов просмотров в странах, где он доступен.

Стоит отметить, что платформа обладает одной из крупнейших звуковых библиотек. Она насчитывает 250 лейблов, среди которых Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group и другие. Сейчас разработчики занимаются улучшением пользовательского интерфейса. Планирует ли YouTube запускать отдельное приложение для Shorts, не уточняется.

Компания также параллельно расширяет доступность Shorts в странах. Изначально его запустили Индии и США , а теперь его откроют в трёх новых регионах — Великобритании, Канаде и Латинской Америке. Сервис станет доступным в указанных локациях до конца июня.



