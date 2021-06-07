Square инвестирует $5 млн в строительство майнинговой фермы на солнечной энергии

Компаний Square Inc., занимающаяся разработкой технологий для приёма и обработки электронных платежей, будет сотрудничать с Blockstream Mining в рамках проекта по строительству предприятия для майнинга биткоинов, работающего на солнечной энергии. Согласно имеющимся данным, Square инвестирует $5 млн в строительство объекта на одном из принадлежащих Blockstream участков в США .

Изображение: Blockstream

Новое предприятие по добыче биткоинов будет на 100 % обеспечиваться энергией из возобновляемых источников. Этим проектом компании хотят доказать работоспособность «концепции масштабной майнинговой фермы», работающей на чистой энергии. «Мы хотим не только показать, что добыча биткоинов на возобновляемой энергии в реальном мире возможна, но и эмпирически доказать, что биткоин ускоряет мир на пути к устойчивому будущему», — говорится в сообщении Blockstream.

Стоит отметить, что генеральный директор Square и Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) является ярым сторонником биткоина. Ещё в 2018 году он заявлял, что в течение десяти лет биткоин станет единой валютой мира. В октябре прошлого года Square инвестировала $50 млн в биткоины, а в феврале увеличила объём вложений в криптовалюту ещё на $170 млн.

Square также создала приложение Cash, с помощью которого пользователи могут хранить биткоины и осуществлять разные операции с ними. На этой неделе Дорси заявил, что Square рассматривает возможность создания аппаратного биткоин-кошелька, который должен сделать процесс взаимодействия с криптовалютой безопаснее.



