Неизвестные объявили Илону Маску «войну» от имени Anonymous — его назвали самовлюблённым богачом

Группа неизвестных объявила о начале «войны» против основателя Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk) от лица группировки хакеров-активистов Anonymous. Бизнесмена назвали самовлюблённым богачом, обвинив во лжи и спекуляциях на криптовалюте. Об этом в опубликованном видеоролике заявил неизвестный в маске Гая Фокса (Guy Fawkes).

Неизвестные объявили Илону Маску «войну» от имени Anonymous — его назвали самовлюблённым богачом

Би-би-си

Автор видео утверждает, что Маск не разделяет идеалы, которые публично защищает. Он упомянул, что Tesla отказалась принимать биткоины из-за неэкологичности криптовалюты, но сослался на статью Sunday Times, где говорится, что компания продолжает добывать литий, а это тоже загрязняет окружающую среду. Также он упоминает, что на производстве используется детский труд.

Противник бизнесмена считает, что тот страдает от комплекса превосходства, отметив, что тот когда-то себя называл «императором Марса». Автор также утверждает, что спекуляции Маска на криптовалютах наносят вред рабочему классу и его перспективам. После выхода видео Илон призвал в твиттере «не уничтожать то, что ненавидишь, а защищать то, что любишь».

Автор видеоролика неизвестен, но в Twitter-аккаунте Anonymous сообщается, что они непричастны к этой инициативе. Они предположили, что авторами видеоролика стала другая группа активистов, которые заимствовали название. Согласно описанию, последние специализируются на криптовалюте, «защищают от мошенничества и наказывают за проступки».

Движение Anonymous возникло в Сети в начале 2000-х. Это международная децентрализованная команда активистов, которая известна целым рядом взломов, затронувших движение Церкви Саентологии, а также ряд правительственных ведомств США, Турции, Израиля, Туниса, Уганды и других стран.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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