Антимонопольное расследование в отношении новостной платформы Google News Showcase начато в Германии

Стало известно, что глава антимонопольного ведомства Германии Андреас Мундт (Andreas Mundt) инициировал расследование в отношении новостной платформы Google News Showcase, которая позволяет СМИ размещать свой контент и получать за это выплаты. Регулятор намерен изучить условия доступа к платформе Google, а также проверить, соответствует ли она действующему в стране антимонопольному законодательству.

Антимонопольное расследование в отношении новостной платформы Google News Showcase начато в Германии

Изображение: Mark Lennihan / AP

Издатели давно пытаются заставить Google платить за контент, который демонстрируется в сервисах компании. Для регулирования этого вопроса была запущена программа News Showcase, в рамках которой Google заключает дополнительные соглашения с медиакомпаниями и выплачивает им отчисления за использование контента. Изначально в Германии Google заключила соглашения с 20 медиакомпаниями, в рамках которых технологический гигант платит отчисления за демонстрацию контента в своём новостном сервисе и поисковике.

«Сотрудничество с Google может быть привлекательным для издателей и других поставщиков новостей. В рамках такого сотрудничества потребителям могут предлагаться новые или улучшенные информационные услуги. Однако следует убедиться, что такая практика не приводит к дискриминации отдельных издателей», — сказал Мундт в своём заявлении.

Стоит отметить, что это расследование является очередным в череде антимонопольных дел, которые начал регулятор в отношении крупных технологических компаний, таких как Google, Amazon и Facebook. Официальный представитель Google подтвердил, что компания намерена сотрудничать с антимонопольным ведомством Германии и готова ответить на все интересующие вопросы в рамках этого дела.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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