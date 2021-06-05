СБУ заблокировала кибератаку роSSийских спецслужб на сети украинских органов власти

На пораженный компьютер устанавливалось вредоносное ПО, которое дает возможность удаленно им управлять.

СБУ заблокировала кибератаку роSSийских спецслужб на сети украинских органов власти
Фото: adviser.ru

Киберспециалисты Службы безопасности выявили факты целенаправленного распространения роSSийскими спецслужбами вредоносного программного обеспечения на сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Специалисты СБУ установили, что в начале июня этого года была осуществлена массовая рассылка электронных писем с подменой адреса отправителя. Сообщения якобы от Управления патрульной полиции Киева содержали вредоносные вложения и были направлены в адрес ряда государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Вредоносное ПО устанавливает на пораженный компьютер клиентскую программу, предназначенную для удаленного администрирования. Это дает возможность удаленно управлять компьютером.

Специалистам удалось установить контрольно-командные серверы, в том числе находящиеся на территории РоSSии.

Киберспециалисты СБУ рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем, в том числе используя индикаторы, опубликованные в платформе "MISP-UA" для выявления их возможной компрометации и принятия оперативных мер.

Напомним, накануне украинцев проинформировали об опасной спам-рассылке якобы от полиции.

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