Рада приняла законопроект о "налоге на Google"

За проголосовали 283 народных депутата.

Рада приняла законопроект о "налоге на Google"
Фото: LB.ua

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект 4184, предусматривающий оплату НДС международными компаниями, зарабатывающими на сетевой рекламе при оказании электронных услуг в Украине.

За законопроект проголосовали 283 народных депутата.

Целью документа является увеличение доходов бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению нерезидентов, оказывающих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины. Также целью является создание благоприятных условий для эффективного и необременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

Еще до принятия законопроекта в первом чтении глава финкомитета Даниил Гетманцев говорил, что "это удобный механизм налогообложении интернет-гигантов, работающих по всему миру, но почему-то только у нас не платят налоги. Мы предлагаем ввести для них механизм благодаря так называемому законопроекту о налоге на Google, хотя на самом деле Google является едва ли не единственной компанией, которая платит налоги в нашем государстве".

Он добавил, что это налогообложение позволит уравнять в правах украинский и транснациональный бизнес.

Согласно предложенным изменениям в Налоговый кодекс, НДС придется платить нерезидентам, не имеющим в Украине постоянного представительства, но непосредственно поставляющим электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.

Под электронными услугами имеются в виду:

  • поставка изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов;
  • поставка аудио, видео, игр, азартных игр и услуг участия в таких играх;
  • доступ к облачным технологиям;
  • поставка (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;
  • предоставление услуг рекламы в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Действие закона, в частности, коснется компаний Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, и др. Он может привести к удорожанию услуг, если в их стоимость будут включать НДС.

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