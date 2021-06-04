Украинцев предупреждают об опасной спам-рассылке якобы от полиции

Письма содержат приложения, которые загружают вирусный файл.

Украинцев предупреждают об опасной спам-рассылке якобы от полиции
Фото: moipost.ru

Патрульная полиция Украины предупреждает об опасной спам-рассылке от имени якобы начальника Департамента патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

"Друзья, важная информация? Сообщаем об опасной спам-рассылке! Сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с электронной почты управления патрульной полиции в г. Киеве kyiv2@patrol.police.gov.ua различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: "На вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию , иначе вам будет выписан штраф ".

"Информируем, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управление патрульной полиции в городах не присылали. Это - атака киберзлоумышленников", - отметили в полиции.

Электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и т.п.) могут также поступать и якобы от других госучреждений.

"Такая рассылка опасна, так как письма содержат приложения, при открывании которых происходит загрузка вирусного файла, который заражает компьютер", - отметили правоохранители.

Фото: Алексей Билошицкий / Facebook

Фото: Олексій Білошицький / Facebook

Напомним, ранее в Киевской области задержали мошенницу, которая помогла обмануть бабушку по схеме “ваш родственник в беде”.

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