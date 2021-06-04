В РоSSии впервые закрывается СМИ из-за признания "иноагентом"

РоSSийское издание VTimes.io заявило о прекращении работы из-за того, что его признали иностранным агентом.

Об этом сообщается на его сайте.

"Ярлык «иноагента», который повесили на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes - а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», - и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа. Хуже того, «иноагентский» статус лишает VTimes большей части нашей повестки дня: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту» - и мы тоже понимаем почему", - говорится в заявлении редакции.

Кроме того, VTimes утверждает, что изучило семь сценариев продолжения работы, и в каждом из них был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы.

Превращаться в оппозиционное медиа журналисты не захотели, и поэтому решили прекратить работу. Дату закрытия выбрали знаковую - 12 июня, когда отмечается День РоSSии.

Напомним, что экономическое издание VTimes создали в 2020 году журналисты "Ведомостей", которые уволились из-за вмешательства владельца в редакционную политику и цензуру. 14 мая 2021 года Министерство юстиции РоSSии включило зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting 2 Oktober в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Она является администратором доменного имени сайта VTimes.io.

В апреле 2021 года в этот реестр попал популярный сайт "Медуза". Команда "Медузы" заявила, что признание "иноагентом" лишило их рекламодателей, в связи с чем журналисты начали собирать пожертвования.

РоSSия начала формировать список СМИ-иноагентов в конце 2017 года. Он состоит в основном из проектов "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Среди них - украинский сайт "Крим.Реалии".

VTimes стало вторым роSSийским изданием, которое закрывается из-за политической ситуации. С 31 мая перестал обновляться сайт NEWSru.com.