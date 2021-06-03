Хакеры атаковали систему городского транспорта Нью-Йорка

СМИ пишут, что атака может быть связана с Китаем.

Хакеры атаковали систему городского транспорта Нью-Йорка
Фото: Mika Baumeister

Неизвестные хакеры атаковали компьютерную сеть компании Metropolitan Transportation Authority - крупнейшей транспортной системы Северной Америки.

Представители MTA сообщили, что получили от ФБР и других агентств информацию о том, что три из 18 компьютерных систем находятся под угрозой. Хакеры не украли конфиденциальную информацию, также не произошло нарушений в пассажирских перевозках, пишет Associated Press.

"Многоуровневые системы безопасности MTA сработали, как было задумано, и предупредили распространение атаки, мы также продолжаем укреплять эти комплексные системы и сохранять осмотрительность, поскольку кибератаки становятся нарастающей глобальной угрозой", - заявили в Metropolitan Transportation Authority.

Сначала о кибератаке стало известно из внутреннего документа транспортной компании, который не обнародовался. По данным СМИ, инцидент может быть связан с Китаем, но официально о связи с КНР в релизе MTA не упоминалось.

Сообщается, что хакеры атаковали систему в течение двух дней в апреле, это продолжалось минимум до 20 числа. Хакеры получили доступ к системам, которые использует компания New York City Transit, которая отвечает за метро и автобусы, а также железную дорогу Лонг-Айленда и Метро-Норт.

Напомним, недавно бразильская компания JBS SA, которая является крупнейшим производителем мяса в мире, подверглась кибератаке. Из-за действий хакеров-вымогателей компания была вынуждена приостановить производство на предприятиях в Австралии, Канаде и США. Атаку связывают с роSSийскими хакерами.

Три недели назад из-за хакерской атаки на компанию Colonial Pipeline пришлось остановить самый крупный бензопровод в США.

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