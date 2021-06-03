Хакеры атаковали систему городского транспорта Нью-Йорка
СМИ пишут, что атака может быть связана с Китаем.
Неизвестные хакеры атаковали компьютерную сеть компании Metropolitan Transportation Authority - крупнейшей транспортной системы Северной Америки.
Представители MTA сообщили, что получили от ФБР и других агентств информацию о том, что три из 18 компьютерных систем находятся под угрозой. Хакеры не украли конфиденциальную информацию, также не произошло нарушений в пассажирских перевозках, пишет Associated Press.
"Многоуровневые системы безопасности MTA сработали, как было задумано, и предупредили распространение атаки, мы также продолжаем укреплять эти комплексные системы и сохранять осмотрительность, поскольку кибератаки становятся нарастающей глобальной угрозой", - заявили в Metropolitan Transportation Authority.
Сначала о кибератаке стало известно из внутреннего документа транспортной компании, который не обнародовался. По данным СМИ, инцидент может быть связан с Китаем, но официально о связи с КНР в релизе MTA не упоминалось.
Сообщается, что хакеры атаковали систему в течение двух дней в апреле, это продолжалось минимум до 20 числа. Хакеры получили доступ к системам, которые использует компания New York City Transit, которая отвечает за метро и автобусы, а также железную дорогу Лонг-Айленда и Метро-Норт.
Напомним, недавно бразильская компания JBS SA, которая является крупнейшим производителем мяса в мире, подверглась кибератаке. Из-за действий хакеров-вымогателей компания была вынуждена приостановить производство на предприятиях в Австралии, Канаде и США. Атаку связывают с роSSийскими хакерами.
Три недели назад из-за хакерской атаки на компанию Colonial Pipeline пришлось остановить самый крупный бензопровод в США.