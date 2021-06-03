Google снова позволит рекламировать криптовалютные биржи и сервисы на своих площадках

Начиная с августа Google позволит компаниям, предоставляющим услуги криптовалютных кошельков и бирж, размещать рекламу на своих платформах. Напомним, что в 2018 году Google запретила рекламу криптовалют и связанных с ними продуктов после аналогичного шага со стороны Facebook.

Google снова позволит рекламировать криптовалютные биржи и сервисы на своих площадках

Bloomberg

С 3 августа Google разрешит криптовалютным биржам и сервисам показывать рекламу в поиске, на YouTube и на других ресурсах, принадлежащих компании, если они пройдут проверку. В рамках проверки компания выяснит, соответствует ли предлагаемый для рекламы сервис правилам и требованиям FinCEN — американского агентства по борьбе с финансовыми преступлениями. Также будет проверена регистрация на федеральном уровне в США или в отдельном штате.

В целом Google отмечает, что для рекламирования своих сервисов в её продуктов криптовалютные компании должны соответствовать требованиям законодательства США, включая любые местные законодательные требования. Также нужно соответствовать правилам Google Ads.

Google снова позволит рекламировать криптовалютные биржи и сервисы на своих площадках

Bloomberg

Несмотря на снятие запрета на рекламу кошельков и бирж, Google по-прежнему не позволит рекламировать сервисы первичного предложения криптовалют (ICO).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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