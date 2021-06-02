В Китае отменили несколько крупных IPO платформ онлайн-образования

В Китае усилили контроль над стартапами в области онлайн-образования, из-за чего были сорваны несколько миллиардных IPO. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg .

Фото: eurabota.ua

Что происходит на рынке онлайн-образования

В прошлом году китайские платформы онлайн-обучения школьников привлекли более $10 млрд венчурного финансирования, а некоторые из них начали подготовку к IPO на американских биржах.

Однако в этом месяце регуляторы установили для них множество ограничений, включая лимит на размер оплаты за внешкольное обучение. Также были оштрафованы два крупных онлайн-проекта за недобросовестную рекламу, сообщило агентство.

По словам источников Bloomberg, теперь Министерство образования КНР планирует создать специальное подразделение, которое впервые будет контролировать все платформы частного образования в Китае.

В результате этого несколько потенциальных мега-IPO были сорваны. По словам источников издания, стартапы VIPKid и Huohua Siwei, поддерживаемые китайской инвестиционной компанией Tencent, отложили запланированные в США размещения. К ним они готовились вместе с банками в течение месяцев.

Платформа онлайн-обучения Zuoyebang с инвестициями Alibaba и SoftBank Vision Fund, скорее всего, также уже не сможет провести IPO в этом году, сообщил один из источников агентства.

В конце марта стартап нанял бывшего финансового директора компании Joyy, которым владеет Baidu, в рамках подготовки к предполагаемому IPO.

Планы выхода на биржу также отложил образовательный сервис Yuanfudao, поддерживаемый Tencent. Это самый дорогой в Китае стартап в сфере онлайн-образования — по итогам последнего раунда инвестиций Yuanfudao был оценен в $15,5 млрд в октябре прошлого года.

Компания не собирается в ближайшее время начинать подготовку к IPO, отметили информаторы издания.

Предыстория

В начале мая государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) оштрафовало образовательные онлайн-проекты Yuanfudao и Zuoyebang, сообщал Bloomberg.

Каждая компания заплатит по 2,5 млн юаней ($389 тыс.). Оба сервиса пообещали устранить нарушения в соответствии с требованиями регулятора. По мнению SAMR, обе компании предоставляли недостоверные сведения о своей деятельности, начиная с данных об уровне подготовки преподавательского состава и заканчивая подделкой отзывов пользователей.